Gasperini "scaccia" Ranieri: la Roma batte il Bologna 2-0
La Roma non paga la settimana di polemiche e divisioni interne alla società, culminata con l'allontanamento di Claudio Ranieri, e vince la sua gara valevole per la 34^ giornata. All'Olimpico i giallorossi hanno sconfitto il Bologna con il risultato di 2-0, prendendosi anche la rivincita per l'eliminazione subita proprio dai rossoblù negli ottavi di finale di Europa League. A regalare la vittoria a Gasperini ci ha pensato il solito Malen e alla rete di El Aynaoui, arrivate entrambe nel primo tempo di gioco.
VENERDÌ 24 APRILE 2026
Napoli-Cremonese 4-0
SABATO 25 APRILE 2026
Parma-Pisa 1-0
Bologna-Roma 2-0
Verona-Lecce 20.45
DOMENICA 26 APRILE 2026
Fiorentina-Sassuolo 12.30
Genoa-Como 15.00
Torino-Inter 18.00
Milan-Juventus 20.45 DAZN
LUNEDÌ 27 APRILE 2026
Cagliari-Atalanta 18.30
Lazio-Udinese 20.45
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