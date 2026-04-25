Moretto: "Paratici non vuole liberarsi di Fagioli: punto cardine della Fiorentina"

vedi letture

Nelle ultime settimane il nome di Nicolò Fagioli è stato più volte accostato al Milan come possibile rinforzo estivo a centrocampo. L'ex bianconero, cresciuto da Max Allegri proprio a Torino, è stato una delle poche note positive della stagione complicata della Fiorentina ed è un profilo molto gradito dall'allenatore livornese. Oltre a un vero e proprio interessamento non si è però andati al momento, anche perché il club Viola non sembra intenzionato a voler far partire il calciatore. Questo è quello che riporta Matteo Moretto nell'ultimo video su YouTube sul canale di Fabrizio Romano.

Le parole di Matteo Moretto sulla situazione di Fagioli: "Fagioli è stato accostato al Milan. Vi ribadisco che Fagioli resta il punto fermo della Fiorentina e il punto da cui la Fiorentina vuole ripartire: il direttore sportivo Fabio Paratici non vuole liberarsi del giocatore, ovviamente salvo proposte fuori mercato e con cifre spropositate. Fagioli resta il cardine della Fiorentina".