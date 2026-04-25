Calcio, Bremer: "La Juve galleggia da 6 anni, dobbiamo tornare a vincere"

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(ANSA) - TORINO, 25 APR - "La Juve è da sei anni che sta galleggiando e questo non può succedere: qui mi trovo bene ma è importante tornare a vincere, per essere considerato campione devi tornare a vincere": così il difensore bianconero, Gleison Bremer, sugli obiettivi futuri della squadra.

"Bisogna puntare allo scudetto ma adesso è presto per parlarne, vedremo anche che mercato farà la società - continua il brasiliano - e intanto sono stati fatti rinnovi importanti come Yildiz, McKennie e quello di mister Spalletti: da quando è arrivato la squadra è cambiata, vuole sempre comandare la partita ed è quello che cerchiamo di fare ogni partita". (ANSA).