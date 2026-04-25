Calcio, Bremer: "La Juve galleggia da 6 anni, dobbiamo tornare a vincere"
(ANSA) - TORINO, 25 APR - "La Juve è da sei anni che sta galleggiando e questo non può succedere: qui mi trovo bene ma è importante tornare a vincere, per essere considerato campione devi tornare a vincere": così il difensore bianconero, Gleison Bremer, sugli obiettivi futuri della squadra.
"Bisogna puntare allo scudetto ma adesso è presto per parlarne, vedremo anche che mercato farà la società - continua il brasiliano - e intanto sono stati fatti rinnovi importanti come Yildiz, McKennie e quello di mister Spalletti: da quando è arrivato la squadra è cambiata, vuole sempre comandare la partita ed è quello che cerchiamo di fare ogni partita". (ANSA).
Pubblicità
News
È l'ora delle scelte: basta con i punti di domanda. Ripartire da Allegri e Tare! Storia e tifosi chiedono rispettodi Luca Serafini
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Juventus: Saelemaekers di nuovo dal 1'. Possibilità per Estupinan
3 Il Milan spinge forte il piede sull'acceleratore: doppio rinforzo (da urlo) per accontentare Allegri
4 Arbitri, Rocchi indagato con l’ipotesi di "concorso in frode sportiva". Al vaglio anche gomitata di Bastoni in Inter-Verona
Primo Piano
Franco OrdineMercato Champions: serve qualche debito. Se il Milan non conta, resta sempre dietro. Leao si rende conto di cosa è diventato?
Carlo PellegattiLa telefonata. Umiltà sinonimo di intelligenza. Le brioches di Allegri. Senza lilleri non si lallera
Antonio VitielloSarà di nuovo rivoluzione in attacco. Redbird cambi registro perché così non funziona.
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com