Zambrotta crede in Bartesaghi: "Lo terrei assolutamente in casa per tanti anni"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il doppio ex della partita Gianluca Zambrotta ha presentato la sfida in programma domani sera tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti.

L ’erede per zona di competenza Bartesaghi le piace?

"Lui, Palestra, Bernasconi: ci sono tanti terzini emergenti. Finalmente gli allenatori danno fiducia ai giovani ed è giusto così: quando hai potenzialità devi poterle esprimere anche rischiando qualcosa, a vent’anni devi poter sbagliare. Bartesaghi lo terrei assolutamente in casa per tanti anni".

Per creare una giusta combinazione serve anche l’esperienza: terrebbe Modric un altro anno?

"Largo ai giovani sì, ma non nel suo caso. Cercherei di trattenerlo perché ha fatto una stagione personale strepitosa e anche solo per averlo come riferimento nello spogliatoio".

Per lei dovrebbe restare anche Leao?

"Non sono d’accordo con chi dice che Rafa è scarso o mediocre. Chi ha giocato a calcio non può dirlo, a parte qualcuno. Se sta bene ed è focalizzato sulla partita può fare la differenza. Per me dà il meglio sulla fascia, è micidiale quando ha spazio e punta l’uomo".