Milan-Juventus 0-0, voti e pagelle: Gabbia-Pavlovic, salvataggi da 7. Barte, serataccia 5

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Milan-Juventus 0-0, un pari che era nell’aria alla vigilia e che si è materializzato all’interno di una partita dal basso tasso emozionale e con ancor meno sensazione che una delle due squadre potesse trovare il gol. Alla fine, per la classifica, un risultato che va bene ad entrambe.

Milan-Juventus 0-0, voti e pagelle:

Maignan 6.5

Non appariscente, ma determinante, la parata su Conceiçao quando il 7 salta per l’ennesima volta Bartesaghi. Presente nel secondo tempo quando serve.

Tomori 6.5

Attento, sia nell’uno contro uno sia nei raddoppi a Saelemaekers. Cerca di dare una soluzione in fase offensiva, specie nel primo tempo. Ad un tratto si ritrova a fare la mezzala.

Gabbia 7

Determinante nell’azione del gol annullato a Thuram, perché fa il passo in avanti che mette in off-side il centrocampista juventino, rendendo vano l’urlo d’esultanza bianconero. La seconda giocata, decisiva, che fa è su Vlahovic nel finale. Sul cross di Yildiz verso la porta di Maignan è bravissimo Matteo a fare blocco sul 9 juventino, impedendogli l’attacco della palla nell’area piccola.

Pavlovic 7

Il salvataggio che fa su Conceiçao è di quelli che pesano, perché l’attaccante della Juventus sarebbe stato da solo davanti a Maignan. Invalicabile per chiunque passi nelle sue porzioni di campo. Si conferma il più in forma di tutti.

Saelemaekers 6

Ha sul destro la palla del possibile vantaggio, su assist perfetto di Leao, ma sceglie il piattone sul primo palo al posto di incrociare il tiro. Il pallone sbatte sull’incrocio dei pali e torna in campo. Bene negli uno contro uno difensivi. Nel complesso porta a casa la prestazione.

Fofana 6

Due chiusure fondamentali sui tagli per Thuram, ma anche diverse scelte errate in fase offensiva. Specialmente quando avrebbe dovuto mettere la palla a rimorchio per Saelemaekers. Nel secondo tempo dà segnali importanti in entrabe le fasi. Allegri sceglie lui per cambiare qualcosa in mezzo. (dal 67’ Ricci 6: sente aria di derby di Torino e si gasa. Bene in interdizione).

Modric 6.5

Classe ad ogni tocco di palla. Fa ballare Locatelli con i soli movimenti. Thuram è più ostico, ma Don Luka non si fa intimidire. Gestisce bene diverse transizioni. Esce per un testa contro testa con Locatelli. (dall’80’ Jashari sv).

Rabiot 6

Scalda le mani a Di Gregorio, poi passa il resto della gara a cercare di fare il centravanti o a fare a legnate con i dirimpettai bianconeri.

Bartesaghi 5

Primo tempo assolutamente da cancellare per Davide, il cui sistema operativo va in Error 404 su Conceiçao. Dall’azione del gol annullato alla Juve in avanti, è in costante sofferenza sul portoghese. Esce a fine primo tempo. (dal 46’ Estupinan 6: entra decisamente bene in partita, dimostrando di avere il passo di Conceiçao. Limita il portoghese nelle sue scorribande).

Leao 6

Appare motivato e più attivo. Sale nel corso della partita, confezionando l’assist per Saelemaekers, ma il belga spara sull’incrocio la miglior occasione dal gol del Milan. (dall’80’ Nkunku sv).

Pulisic 5.5

119 giorni senza segnare che equivalgono a 16 partite consecutive, eguagliando la serie nera del 2022-23 con la maglia del Chelsea. Sembra più dentro al gioco rispetto alle ultime uscite, ma non abbastanza per accendere San Siro. (dal 62’ Füllkrug 5.5: non pervenuto).

Allenatore

Allegri 6

Un pari che avvicina la Champions League, con sei punti da fare nelle prossime quattro partite per non correre rischi. Il grande problema del suo Milan è l'attacco all'area di rigore e il tiro in porta.