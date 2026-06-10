Glasner e le voci sul Milan: "Non commento. Tutto deve essere perfetto, senza buone sensazioni..."

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Oliver Glasner, primo candidato alla panchina del Milan, ha commentato le voci sul club rossonero e ha parlato anche del Mondiale

Oliver Glasner, intercettato nelle scorse ore dopo aver giocato a tennis a Mehrnbach, un paesino di circa 2.200 mila abitanti in Alta Austria, da due quotidiani austriaci, Kronen e Oberösterreichischen Nachrichten, ha commentato così le voci che negli ultimi giorni lo stanno accostando con insistenza alla panchina del Milan: "È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club - riporta gazzetta.it -. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò. E per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. Bisogna avere una buona sensazione: se non c'è, non si fa nulla". Nessun commento quindi sull'opzione Milan, ma non è un mistero che Glasner sia il primo candidato alla panchina rossonera.

GLASNER E I MONDIALI: IL PRONOSTICO DELL'AUSTRIACO

Il tecnico austriaco ha poi parlato anche del Mondiale che sta per iniziare: "Ovviamente guarderò le partite, soprattutto quelle dell'Austria. Mi alzo sempre presto alle 6, a fare colazione con mia figlia, ma quelle delle 4 di notte sono un po' troppo presto anche per me... Tutto sommato, 104 partite mi sembrano troppe. Vedo buone chance per l'Austria di conquistare i sedicesimi come seconda nel gruppo. Credo dovrebbe vincere la Francia, ma non ne sono sicuro. Vedo bene anche la Spagna e poi il clima avrà conseguenze: tranne la Germania nel 2014, nessuna europea è mai riuscita a vincere un Mondiale in Sudamerica. Quindi, aggiungo l'Argentina".

I PROSSIMI IMPEGNI DI GLASNER. IN ATTESA DEL MILAN?

Glasner ha poi raccontato quali sono i suoi programmi dei prossimi giorni: "Ho passato le scorse settimane con la mia famiglia in vacanza. Ora ho un sacco di cose a recuperare, compresi l'appuntamento con il mio fiscalista e un pranzo con gli amici fissato tre anni fa. Un mio ex compagno di scuola ha organizzato un torneo di golf e parteciperò". Ovviamente ci potrà essere solo se il torneo di golf sarà prima di metà luglio perchè poi potrebbe essere a Milanello a guidare i primi allenamenti del Milan.

