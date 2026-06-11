Biasin non ha dubbi: “Leao gran giocatore, le offerte arriveranno”

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Fabrizio Biasin parla di Rafa Leao che definisce una grande opportunità per le squadre che vogliono rinforzarsi in attacco e afferma che è convinto del fatto che le offerte per il portoghese arriveranno.

Durante l'ultima puntata di È sempre derby, il noto giornalista Fabrizio Biasin si è espresso in merito a quello che sta succedendo in queste ultime settimane in casa Milan. Queste le sue parole.

“Per me Leao è un grande giocatore e vediamo se lo dimostrerà anche al prossimo mondiale, anche se devo dire non è iniziato benissimo con quell'espulsione, però per me, ripeto, diventa una grande opportunità. Mi sembra di capire che lui si sia abbastanza espresso rispetto alle sue volontà. Pubblicamente ha chiarito che vorrebbe un'altra esperienza. Sono d'accordo sul fatto che non basta volere una cosa, ci deve essere poi un incastro di mercato non semplice, perché da quello che ho capito, poi bisogna capire se è vero o no, ci sono interessamenti al momento su campionati, definiamoli esotici che lui non vorrebbe frequentare e lui vorrebbe andare in Premier, ma per me da qua a un paio di mesi interessamenti per Leao ne arriveranno”.