Nazionali, ultima amichevole per il Portogallo: battuta 2-1 la Nigeria

Nazionali, ultima amichevole per il Portogallo: battuta 2-1 la NigeriaMilanNews.it
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Ieri alle 23:50News
di Andrea La Manna
Il Portogallo batte 2-1 la Nigeria nell’ultima amichevole in preparazione al Mondiale in cui l’esordio è previsto per il 17 giugno contro la DR Congo.

Allo stadio Dr. magalhaes Pessosa, in Portogallo, la nazionale verderossa ha ospitato la Nigeria per giocare l'ultima amichevole in preparazione ai Mondiali. L'esordio nella Coppa del Mondo è fissato a giovedì 17 giugno alle ore 19:00 contro la Repubblica Democratica del Congo. Assente Leao per l'espulsione rimediata nell'ultima partita, ci hanno pensato Pedro Neto e Conceicao a segnare i due gol utili a battere i verdebianchi.

IL TABELLINO DEL MATCH
PORTOGALLO-NIGERIA 2-1
23' Pedro Neto
37' Akor Adams 
75' Conceicao 