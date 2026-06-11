Di Marzio: “Ibrahimovic partecipa a tutti i colloqui con Cardinale, su Rangnick c’è un nodo da sciogliere”
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Gianluca Di Marzio rivela che il nodo attualmente al Milan riguarda Rangnick perché lui vorrebbe ampia autonomia nelle scelte mentre Zlatan Ibrahimovic vorrebbe partecipare alle decisioni ed infatti partecipa a tutti i colloqui con Cardinale.
Durante Calciomercato - l'Originale, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Glasner, Rangnick e della presenza di Ibrahimovic durante i colloqui di Cardinale. Queste le sue parole.
"La decisione è di Cardinale e Ibrahimovic perchè quest'ultimo è sempre presente nei colloqui. Glasner ha dato la sua disponibilità, ora sta al Milan decidere se affondare. Il punto adesso è se arriva Rangnick o no, non se arriva Glasner o meno. Rangnick ha chiesto un'autonomia molto ampia che probabilmente ad oggi va a cozzare con la volontà di Ibra che è quella di essere più presente nelle scelte della società".
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