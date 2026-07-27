Rivera sulla Nazionale: "Pirlo? Non è adatto. Mi sono proposto io..."

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Gianni Rivera ha svelato: "Io mi sono proposto. Non è uno scherzo, ho un staff di alto livello e sarei in grado".

Andrea Pirlo non sarà l'allenatore della Nazionale. E ora cosa accadrà? Intervistato dalla Repubblica, Gianni Rivera ha svelato: "Io mi sono proposto. Non è uno scherzo, ho un staff di alto livello e sarei in grado".

NAZIONALE, DA VALUTARE MALDINI E LEONARDO

Andrea Pirlo non sarà il CT dell'Italia, ma adesso attenzione anche al ruolo di Paolo Maldini e Leonardo. Malagò è pronto ad affrontare la possibilità che i due optino alla fine per le dimissioni. E qui nasce l’ipotesi di un piano B praticamente già pronto all’uso da parte del presidente della Federcalcio. A riportarlo è l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport.

Qualora Maldini e Leonardo presentassero le proprie dimissioni, Malagò le accetterebbe e sarebbe pronto a seguire il suo piano B che porta a Giorgio Chiellini. Qui sarebbe da affrontare la Juventus, visto che l’ex capitano è un dirigente bianconero con un nuovo ruolo appena assunto in queste settimane: oggi è Chief Club Affairs Officer.