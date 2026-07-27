Caos Italia, Malagò: "A breve saprete tutto. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta"

Caos Italia, Malagò: "A breve saprete tutto. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta"MilanNews.it
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Oggi alle 15:11News
di Enrico Ferrazzi

Come riporta il sito di SkySport, Giovanni Malagò, presidente della FIGC, all'uscita dalla sede delle federcalcio italiana, ha rilasciato queste brevi dichiarazioni sul caos che si è scatenato intorno al futuro della panchina della Nazionale: "Sto lavorando, a breve saprete tutto. Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta". 

Nelle scorse ore, Andrea Pirlo, che sembrava destinato a diventare il nuovo ct azzurro, ha annunciato che non è più in corsa per la panchina dell'Italia: “Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiana”. 