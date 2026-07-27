Amorim in Australia con il gruppo incompleto: ecco quando torneranno i nazionali

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Amorin in Australia non avrà subito il gruppo al completo. Come ricorda Tuttosport, assenti ovviamente, perché ancora in vacanza

La prima amichevole stagionale ha rappresentato soltanto il punto di partenza. Adesso il Milan è pronto a entrare nella fase più impegnativa della preparazione estiva con la tournée tra Australia e Indonesia, dove Rúben Amorim potrà continuare a modellare la squadra in vista dell'inizio della stagione.

Il confronto con il Celtic ha fornito indicazioni incoraggianti, ma soprattutto ha confermato che il lavoro da svolgere è ancora tanto. Le prossime settimane serviranno per aumentare il livello della condizione atletica, perfezionare i meccanismi di gioco e dare continuità ai principi tattici introdotti dal nuovo allenatore.

Ogni amichevole sarà un'occasione per verificare i progressi del gruppo, osservare l'inserimento dei nuovi acquisti e concedere spazio ai giovani più promettenti. Il tour internazionale rappresenterà quindi un momento cruciale della costruzione del nuovo Milan, chiamato ad arrivare ai primi impegni ufficiali con una squadra sempre più solida, organizzata e consapevole delle proprie potenzialità.

Amorin in Australia non avrà subito il gruppo al completo. Come ricorda Tuttosport, assenti ovviamente, perché ancora in vacanza, Maignan e Rabiot, che rientreranno a Milanello il 12 agosto, oltre a Modric, che con De Winter, Jashari, Leao, Saelemaekers e il neo acquisto Gonçalo Ramos, si uniranno alla squadra direttamente in Australia nei prossimi giorni.

Molto prima invece, tra due giorni, toccherà a Pulisic e a Gimenez che, momentaneamente infortunati, inizieranno così nel centro sportivo rossonero il programma di recupero per poi mettersi a disposizione di Amorim. .