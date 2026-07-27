Milan, valutazioni sugli esterni: Chukwueze convince, Bartesaghi e Athekame meno

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Si è trattato della prima uscita stagionale, con ancora le gambe imballate dai carichi di lavoro, ma se qualcosa funziona, lo si inizia a intravedere

Dopo il primo banco di prova contro il Celtic, il Milan è pronto a proseguire il proprio cammino con una tournée che porterà la squadra prima in Australia e poi in Indonesia.

Per Rúben Amorim sarà una fase determinante del precampionato, nella quale aumentare i carichi di lavoro e consolidare le idee sviluppate nelle settimane trascorse a Milanello. Le amichevoli in programma offriranno risposte importanti sia dal punto di vista tattico sia sotto il profilo atletico, permettendo allo staff di valutare la crescita della squadra in vista dell'inizio della stagione.

Sarà anche il momento ideale per osservare più da vicino il rendimento dei nuovi arrivati e dei tanti giovani presenti in gruppo, chiamati a sfruttare ogni opportunità. Il viaggio all'estero rappresenta dunque molto più di una semplice vetrina internazionale: sarà un passaggio fondamentale per costruire identità, ritmo e fiducia prima dell'esordio nelle competizioni ufficiali.

Intanto sugli esterni di centrocampo ci sarà da dover fare delle valutazioni. Chukwueze ha dato buonissimi feedback da quarto di destra mentre, come spiega Tuttosport, non hanno convinto né Athekame a destra né Bartesaghi a sinistra. Si è trattato della prima uscita stagionale, con ancora le gambe imballate dai carichi di lavoro, ma se qualcosa funziona, lo si inizia a intravedere anche da queste amichevoli.