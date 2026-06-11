Pellegatti allibito: “L’allenatore sceglie il CEO, è allucinante. Stanno facendo tutte le scelte al contrario”

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Pellegatti definisce allucinante il fatto che al Milan si stiano decidendo le diverse componenti dell’organigramma al contrario, ovvero partendo dall’allenatore e finendo con l’amministratore delegato.

Durante l'ultima puntata di Incudine e martello, pubblicata sul canale YouTube di Sabatini e Pellegatti, quest'ultimo ha sottolineato un aspetto che definisce allucinante. Queste le sue parole

"La cosa sorprendente è che si parta dall'allenatore che è una cosa allucinante. Si parte dall'allenatore che avrebbe anche lì, così, avrebbe segnalato due suoi nomi come direttori sportivi. L'allenatore sceglie il direttore sportivo, Schafer o Freund, Schafer del Lipsia e Freund del Bayern Monaco. Poi una volta scelti questi dovrebbe toccare al direttore generale Rangnick e poi al CEO. Cioè è una cosa paradossale partire dall'allenatore, in teoria è il CEO che decide insieme al direttore generale o direttore tecnico, chiamalo come vuoi, l'allenatore, addirittura prima del direttore sportivo e poi dell'allenatore e poi del capo scouting".