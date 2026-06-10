Di Marzio: “Glasner vicino al Milan, il nodo è su Rangnick che vuole ampia autonomia e Ibra non è d’accordo”

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Gianluca Di Marzio fa il punto della situazione su Glasner e su Rangnick.

Durante Calciomercato - l'Originale, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato di Glasner, Rangnick e delle trattative per il loro eventuale approdo in rossonero. Queste le sue parole.

"Sicuramente il Milan sta lavorando sott'acqua. L'unica cosa per cui posso un minimo sbilanciarmi è sui contatti continui e approfonditi con Glasner. Se oggi devo dire quale sia l'allenatore più vicino al Milan è lui, poi non so se è già stata presa una decisione definitiva. La decisione è di Cardinale e Ibrahimovic perchè quest'ultimo è sempre presente nei colloqui. Glasner ha dato la sua disponibilità, ora sta al Milan decidere se affondare. Il suo arrivo sarebbe anche a prescindere da Rangnick, perché non è che Glasner non può allenare il Milan senza l'austriaco. Il punto adesso è se arriva Rangnick o no, non se arriva Glasner o meno. Rangnick ha chiesto un'autonomia molto ampia che probabilmente ad oggi va a cozzare con la volontà di Ibra che è quella di essere più presente nelle scelte della società".