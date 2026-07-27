Valentini su Maldini: "Non sarei sorpreso se lasciasse, ma mi auguro che lui e Leonardo non si impuntino sulla loro terza scelta"
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Sulle frequenze di TMW Radio l'ex dirigente della FIGC Antonello Valentini ha commentato la delicata situazione che si è creata attorno alla nomina del nuovo CT
Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l'ex dirigente della FIGC Antonello Valentini ha parlato della situazione che si è creata attorno alla nomina del nuovo commisario tecnico, soffermandosi in modo particolare sulla candidatura di Andrea Pirlo e sul possibile dietrofront di Paolo Maldini.
Mentre sull'ipotesi addio di Maldini: "Mi auguro che Maldini e Leonardo non si impuntino sulla loro terza scelta. Hanno provato con Guardiola, anche Ancelotti, però sotto contratto di un'altra federazione, poi a Pirlo. Spero non si impuntino su questo nome, sarebbe un peccato perdere due dirigenti come loro. Però, ripeto, ognuno reagisce secondo il proprio istinto e carattere. Non sarei sorpreso se lasciasse Maldini".
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