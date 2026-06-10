Primo Piano Milan, si va verso la coppia Glasner e Rangnick ma con le tempistiche di Cardinale

vedi letture

Il mondo Milan è in attesa della nuova struttura societaria dopo l’azzeramento dello scorso 25 maggio. Sono trascorse oltre due settimane e forse s’intravede la luce in fondo al tunnel. I due candidati principali sono Oliver Glasner e Ralf Rangnick, e in queste ultime ore si sta procedendo verso la loro definizione. Più che altro tutti gli altri candidati man mano si stanno sfilando, o comunque stanno perdendo quota. Dunque si va verso la coppia formata dal tecnico austriaco e dal dirigente tedesco, quest’ultimo impegnato con la nazionale dell’Austria al Mondiale.

I TEMPI DI GLASNER E RANGNICK

Il vuoto di potere a Casa Milan è preoccupante, perché c’è da organizzare l’intera stagione, programmare il mercato con entrate e uscite, e rinforzare la rosa in vista di una stagione piena di partite tra Europa League e campionato. Dunque quando sarà ufficiale? Le tempiste le detta Gerry Cardinale, con il proprietario del club che sembra non essere turbato per il ritardo accumulato. Sarà lui a definire in queste ore l’affare con Glasner e Rangnick, anche con l’aiuto di Massimo Calvelli. Ma la strada sembra essere ormai tracciata, con la coppia straniera che andrà ad occupare due caselle importantissime nell’organigramma del Milan. Poi ci sarà da aggiungere il direttore sportivo, e molto probabilmente sarà un alto nome indicato da Rangnick.

CLICCA SUL BANNER PER ASCOLTARE IL PODCAST DI MILANNEWS