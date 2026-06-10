Calciomercato MN - Modric-Milan, non è ancora finita: ecco quando deciderà Luka

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Luka Modric e il Milan, una decisione che il campione croato non ha ancora preso in via definitiva. Il bivio è di quelli netti: continuare a giocare un altro anno con la maglia rossonera attivando la clausola di estensione del suo contratto (tale opzione è esercitabile solo da Luka) oppure concludere la carriera da giocatore per intraprendere quella da dirigente, con il Real Madrid che lo riaccoglierebbe volentieri sotto nuove vesti. Alcuni segnali, anche recenti, porterebbero al fatto che Modric potrebbe non giocare più, ma c’è ancora uno step che deve accadere per far si che possa prendere la decisione definitiva.

MODDRIC-MILAN: COSA MANCA PER IL RINNOVO?

Modric, infatti, vuole prima conoscere quello che sarà il nuovo allenatore del Milan e vorrà anche parlarci per capirne le intenzioni dal punto di vista dell’identità tecnico-tattica che il sostituto di Massimiliano Allegri vorrà dare alla squadra. Dopo questo confronto, allora arriverà la decisione definitiva da parte del campionissimo croato, tra i giocatori più distrutti la sera di Milan-Cagliari, quella in cui la squadra non ha centrato la qualificazione in Champions League vanificando il lavoro di un anno. Un risultato che ha anche portato Gerry Cardinale ad un azzeramento delle cariche dirigenziali, con il licenziamento di Furlani, Moncada, Allegri e di quel Igli Tare che aveva condotto in prima persona la trattativa con Modric per portarlo al Milan.

MODRIC-MILAN: DECISIONE DURANTE IL MONDIALE

Appare dunque evidente come la decisione che Modric dovrà prendere, avverrà durante la Coppa del Mondo. Il candidato forte alla sostituzione di Allegri è Oliver Glasner, che ha convinto tutti a prescindere dall’arrivo al Milan di Ralf Rangnick, anche lui molto vicino alla sentenza finale sul diventare o meno il nuovo direttore tecnico del club.