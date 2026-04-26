Milan-Juventus 0-0: il tabellino del match

Milan-Juventus 0-0: il tabellino del match
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Oggi alle 22:47I tabellini
di Enrico Ferrazzi

Questo il tabellino di Milan-Juventus 0-0, partita valida per la 34^ giornata di Serie A

MILAN-JUVENTUS 0-0

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (66' Ricci), Modric (80' Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46' Estupinan); Pulisic (62' Fullkrug), Leao (80' Nkunku). All. Allegri.

JUVENTUS: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71' Koopmeiners), Cambiaso (71' Holm); Conceicao (79' Zhegrova), Boga (79' Yildiz); David (87' Vlahovic). All. Spalletti.

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli