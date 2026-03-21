Serie A, Milan-Torino 3-2: il tabellino del match

Serie A, Milan-Torino 3-2: il tabellino del matchMilanNews.it
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Oggi alle 20:00I tabellini
di Manuel Del Vecchio

Questo il tabellino di Milan-Torino, match valido per la trentesima giornata di Serie A.

MILAN-TORINO 3-2
Marcatori: 37’ Pavlovic, 44’ Simeone, 54’ Rabiot, 56’ Fofana, 83’ Vlasic.

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 46’ Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (dal 90’+1 Odogu), Fofana (dal 70’ Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (dal 77’ Gimenez), Fullkrug (dal 70’ Nkunku) A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse (dal 89’ Kulenovic); Pedersen, Prati (dal 64’ İlkhan), Gineitis (dal 74’ Casadei), Obrador (dal 89’ Nkounkou); Vlašić; Simeone, Zapata (dal 64’ Adams). A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán; Anjorin, Ilić, Tameze. All.: Roberto D'Aversa.

Arbitro: Fourneau di Roma 1. 

Ammoniti: 9’ Tomori, 82’ Pavlovic, 90’+3 Ilkhan, 90’+6 Gimenez.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.