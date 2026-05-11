Tare sul futuro: "Non ho avuto nessun segnale dalla società"
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Il DS del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Atalanta 2-3. Questo un estratti delle sue dichiarazioni dopo l’ennesima sconfitta di questo terribile 2026, sportivamente parlando.
Non è un bel segnale quando escono nuovi nomi papabili per il suo ruolo… È già in discussione il ruolo di DS?
“Onestamente non ho avuto nessun segnale da parte della società. Mi concentro totalmente sul lavoro. Se raggiungiamo l’obiettivo abbiamo fatto un grande lavoro. Tutto il resto fa parte del nostro mestiere, tutte le speculazioni… Se sei a questo livello devi saper leggere tutta la pressione attorno a te, non è importante. Per me è importante mantenere la calma, tenere la testa giusta per affrontare le ultime due partite”.
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