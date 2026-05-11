Allegri: "Io sono il responsabile. Speriamo di uscirne domenica"

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Mister Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Atalanta 2-3, ennesima sconfitta di questo 2026 rossonero. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Sulla protesta e la ripartizione delle responsabilità:

“Quando mancano i risultati in questi momenti di difficoltà io sono responsabile: sono a capo di un gruppo di ragazzi che ha sempre dato il massimo. In questo momento non c’è bisogno di andare a vedere di chi sono le responsabilità. Abbiamo una settimana per fare bene: come abbiamo fatto tante vittorie durante la stagione dovremo farla anche domenica. Poi che la Champions fosse in una botte di ferro… Ho sempre pensato e detto e ridetto e ripetuto che non era assolutamente così perché non avevamo ancora attraversato un momento di difficoltà. Ci siamo dentro, speriamo di uscirne domenica”.