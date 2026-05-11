De Grandis: "Il Milan è una squadra che non ha un grande spessore. Gli manca cattiveria"

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Nel post partita di Milan-Atalanta, sfida che ha visto la formazione di Raffaele Palladino vincere per 2 a 3, Stefano De Grandis è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare il momento e la prestazione della formazione di Massimiliano Allegri:

"Non c’è cattiveria, non unità di pensiero. Questa è una squadra che ha vissuto in una bolla in cui sembrava potesse vincere lo scudetto, come l’Inter ha vissuto nella bolla in cui sembrava potesse perderlo. Il Milan ha perso alla 26esima, poi alla 29esima ed è imploso. Ne ha perse 6, non facendo gol in 5 e subendo 12 gol, e significa che è una squadra che non ha un grande spessore. Ha quindi vissuto in questa bolla, fantasia, dove pensava di poter vincere lo scudetto”.