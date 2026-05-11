Tare: "I tifosi hanno diritto di contestare. Vedo un problema mentale: squadra non serena"

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Il DS del Milan Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Atalanta 2-3. Questo un estratti delle sue dichiarazioni dopo l’ennesima sconfitta di questo terribile 2026, sportivamente parlando.

Quanto ha pesato la contestazione di questa sera? La terza degli ultimi tre anni a fine stagione:

“I tifosi hanno il diritto di contestare. Il loro pensiero è fondamentale. In questo momento vedo più un problema mentale. La squadra non è serena, ha perso un po’ di tranquillità. Quello che abbiamo avuto nei mesi passati. Ma anche il fatto che da quando siamo usciti dalla lotta per il primo posto il distacco che abbiamo avuto dalle altre ci ha tolto qualcosa. Adesso è importante avere la mente fredda, dobbiamo accettare le critiche che sono giuste, ma allo stesso tempo dobbiamo saper reagire perché nelle ultime due partite dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo che ci porta un passo in avanti per il futuro”.