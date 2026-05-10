Di Canio: "Milan: zero identità, personalità ed entusiasmo. Zero di tutto"

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Nel post partita di Milan-Atalanta, sfida che ha visto la formazione di Raffaele Palladino vincere per 2 a 3, Paolo Di Canio è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare momento e prestazione della formazione di Massimiliano Allegri:

“Zero identità, personalità ed entusiasmo. Oggi si sono visti, nonostante l’impegno. Mancano coraggio, personaggio, quel qualcosa di mettersi del proprio. Oggi zero di tutto. Questo è l’aggravante. Non mi faccio ingannare dagli ultimi minuti. Fino a che non ha fatto gol è stato qualcosa di devastante, ed alcuni giocatori hanno dimostrato di non avere la struttura per giocare in Champions. I 5 entrati hanno fatto bene, ma l’avessero fatto per tutto l’anno…In questa situazione si vede la statura di giocatori che non è adatta per una maglia così pesante”.