live mn Serie A, Milan-Atalanta (2-3): fine. Altra prestazione da cancellare

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FINE PARTITA, MILAN-ATALANTA 2-3. Fischi per il Milan che si accende solamente nel recupero e prova una insperata rimonta. Tutto questo non deve cancellare l'ennesima prestazione indegna. I rossoneri hanno ancora il destino nelle proprie mani ma così non si va in Champions League.

97' A un passo dal pareggio il Milan! Gabbia sfiora il palo con la spalla... Incredibile

96' Giallo anche per Bellanova: occasione per il Milan su punizione

95' Ammonito Krstovic, ora grande nervosismo in campo!

93' GOL MILAN! Nkunku trasforma il rigore: 2-3

92' Contropiede del Milan, spazio per Nkunku che viene sgambettato da De Roon: calcio di rigore per Zufferli. Ma c'è un check al Var

90' Sei minuti di recupero

90' Giallo anche per Saelemaekers, anche lui diffidato: salterà il Genoa

90' Ammonito Estupinan, era diffidato pure lui: salterà il Genoa

88' GOL MILAN. Segna Pavlovic di testa

84' Ci prova Athekame da fuori: conclusione centrale

83' Lo stadio invoca Paolo Maldini: "Paolo alè, Paolo Maldini!"

81' Fullkrug segna ma è in netto fuorigioco: rete annullata

80' Ci prova Rabiot da fuori ma il suo tiro fa la barba al palo. Intanto entra Estupinan, esce Bartesaghi

79' Percussione di Fofana che invece di tirare mette in mezzo: Carnesecchi salva dopo la deviazione di un compagno

75' Traversa del Milan, secondo legno del giorno per i rossoneri: bel lavoro di Fullkrug che favorisce la conclusione di Nkunku. Anche la deviazione decisiva di Carnesecchi

70' Hien se la prende con Ricci dopo aver subito il fallo e si prende anche il giallo

69' A un passo dal poker l'Atalanta con Krstovic che si divora l'occasione davanti a Maignan

64' Altra azione di Nkunku che da 10 metri, solo davanti a Carnesecchi, si fa bloccare dal portiere della Dea

63' Doppio cambio nell'Atalanta: esce Kossounou, appena entrato e infortunato, ed esce anche De Ketalaere: entrano Ahanor e Pasalic

61' Ripartenza veloce di Nkunku che si accentra e calcia malissimo, in Curva

58' Triplo cambio: fuori Leao, Gimenez e De Winter. Dentro Fullkrug, Fofana e Athekame

57' Da contraltare alla Curva che abbandona lo stadio, l'immagine di alcuni sostenitori sorridenti che salutano la telecamera in altri settori dello stadio: probabilmente turisti

56' Leao ha un po' di spazio e prova, di rabbia, a tirare: pallone altissimo e bordata di fischi

55' Nell'Atalanta entra Bellanova per Zappacosta

53' LA CURVA SE NE VA. Lo spettacolo offerto in campo è indegno: la Curva Sud inizia a svuotarsi, così come molti altri tifosi lasciano San Siro. Il Milan, oggi, è questo.

52' GOL ATALANTA. Spettacolo indegno, tris di Raspadori. Anche Maignan male, ma tutto nasce da una palla persa da Ricci e Leao: ripartenza rapida e l'ex Napoli trova l'incrocio sul palo del capitano rossonero. Insorgono i tifosi: "Fuori i coglioni" e "Ci avete rotto il cazzo".

51' Comiche a San Siro: imbucata di Nkunku con Gimenez e Leao che convergono nello stesso punto e si scontrano, con il pallone che sfila mogio tra le braccia di Carnesecchi

48' Scalvini a terra: esce ed entra Koussounou. Intanto continuano i cori contro Furlani e la proprietà

47' Ci prova Leao con un destro potente da fuori, rasoterra, che fischia a lato della porta della Dea

46' Si riparte! Allegri molla gli ormeggi: dentro Nkunku per Loftus

INTERVALLO, MILAN-ATALANTA 0-2. Altra partita, altra prestazione oscena del Milan. Fischi assordanti e meritatissimi per un Milan fermo, disattento e senza alcun attitudine positiva. La Curva dimostra tutto il suo disappunto nei confronti della squadra. Difesa immobile in occasione dei due gol incassati, attacco che crea qualcosa ma nulla di pericoloso: Leao e Saelemaekers hanno due occasioni importanti ma sprecano tutto arrivando molli nel momento clou. Non sembra esserci alcuna via d'uscita.

47' Grande combinazione di Saelemaekers con Gimenez, ma poi il belga vanifica tutto tentando un dribbling inutile in più

45' Tre minuti di recupero

44' Tiro da 25 metri di Saelemaekers: troppo debole e facile per Carnesecchi

43' Lo stadio chiede alla squadra di tirare fuori gli attributi

42' Accelerata di Leao sulla sinistra, cross in messo ma la difesa allontana anticipando Loftus. Sugli sviluppi negato un clamoroso angolo al Diavolo

40' Loftus rientra in campo

39' Loftus a terra dopo un contrasto: dolore alla spalla che sembra essere uscita. Intervento dello staff e gioco fermo

36' Occasione gigante per Leao: da solo davanti a Carnesecchi gliela tira addosso. Enorme occasione per riaprire la gara

34' Ammonito Leao, era diffidato: salterà il Genoa

34' Inserimento di Gimenez alle spalle di Hien e diagonale: gran parata di Carnesecchi ma il messicano era in fuorigioco

29' GOL ATALANTA. Ancora difesa immobile, Zappacosta si inserisce dalla destra e viene messo in porta da Krstovic: supera Gabbia e batte Maignan. Altra serata da incubo

25' Finalmente una costruzione decente rossonera ma Bartesaghi sbaglia il cross sul più bello

21' Fraseggio Kolasinac-Krstovic con il bosniaco che in area di rigore viene chiuso all'ultimo secondo: altro rischio

17' Assedio nerazzurro: ci prova Zalewski dalla sinistra, il suo tiro da posizione defilata è respinto in angolo da Maignan

15' Ancora Atalanta pericolosissima: Maignan in qualche modo respinge il tiro da fuori di Krstovic. Sugli sviluppi due giocatori della Dea non riescono ad arrivare sul cross teso in mezzo... Rossoneri immobili in campo

15' Possibilità di contropiede per Leao che però sbaglia l'appoggio a Rabiot

9' Proseguono i cori contro Furlani: "Giorgio Furlani devi andartene, vattene, vattene"

7' GOL ATALANTA. Alla prima sortita offensiva la Dea va avanti, il Milan non riesce ad allontanare un pallone vagante in area e ne approfitta Ederson che chirurgicamente la mette nell'angolino. Subito sotto i rossoneri

4' PALO DI RABIOT! Gran sinistro del centrocampista francese da 20 metri che si stampa sul palo. Super occasione per il Diavolo

1' Subito un tiro dalla distanza di Gimenez dopo 23 secondi: conclusione strozzata e centrale

1' È cominciata la partita!

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- La contestazione contro Giorgio Furlani prosegue anche all'entrata della squadra. I tifosi della Curva Sud hanno levato in alto le luci dei cellulari per formare la scritta: "GF OUT"

- Questa la squadra arbitrale:

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.

IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Di Paolo

AVAR: Mariani

- La formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino

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Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera! Tutto pronto a San Siro per la 36^ e terzultima giornata del campionato di Serie A Enilive. Il Milan deve a tutti i costi ritrovare la vittoria dopo aver ottenuto un solo successo nelle ultime cinque: per Allegri e soci la qualificazione in Champions League è ancora nelle mani ma è necessario tornare a fare risultato. Al cospetto del Diavolo arriva l'Atalanta di Palladino, avversario sempre ostico. Per non perdervi nemmeno un'azione della sfida, seguite il live testuale della gara!