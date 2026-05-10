Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: c'è Leao con Gimenez, Ricci in mezzo

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Tutto pronto a San Siro per la 36^ e terzultima giornata del campionato di Serie A Enilive. Il Milan torna a giocare davanti al proprio pubblico, in aperta contestazione con la società, per ritrovare una vittoria che nelle ultime cinque gare è arrivata solamente in un'occasione. I rossoneri sfidano l'Atalanta e tenteranno di ricacciare Juventus e Roma, facendo un passetto verso la qualificazione in Champions League. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli

Assistenti: Dei Giudici-Rossi C.

IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Di Paolo

AVAR: Mariani

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 10 maggio 2026

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn, Tim Vision

Web: MilanNews.it