Tegola Milan, Pulisic assente contro l’Atalanta per un problema al gluteo: pronto Leao

Tegola Milan, Pulisic assente contro l’Atalanta per un problema al gluteo: pronto Leao MilanNews.it
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Oggi alle 13:01News
di Andrea La Manna

Come riferito da Gianclua Di Marzio sul suo profilo X, il Milan a poche ore dal match contro l'Atalanta perde Christian Pulisic per un problema muscolare al gluteo. Lo statunitense dunque, che sarebbe stato molto probabilmente uno dei due titolari della coppia d'attacco, non sarà della partita.

Al suo posto si scalda Rafa Leao, candidato numero uno per sostituirlo.