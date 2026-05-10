Ramazzotti: "Una sottolineatura sul suo futuro Allegri l'ha fatta proprio alla fine della conferenza stampa"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole in conferenza di Allegri: "Conta solo l'Atalanta. Massimiliano Allegri non pensa alla sconfitta di domenica scorsa a Reggio Emilia o alle prossime due gare contro il Genoa e il Cagliari. Anche il futuro può attendere nonostante una sottolineatura Massimiliano Allegri l'abbia fatta proprio alla fine della conferenza stampa: "La cosa più importante per me sono le prossime 3 partite e per il prossimo anno. Il mio obiettivo è rimanere al Milan il più a lungo possibile". Tanto però passa dal match con l'Atalanta: "La condizione atletica in questo momento non migliora con un allenamento in più. L'aspetto mentale è quello che conta e non bisogna perdere la concentrazione o sprecare energie nervose perché siamo in corsa per la Champions. Ci vorrà coraggio domani, perché l'Atalanta vuole tenersi il settimo posto, ma anche a Genova e l'ultima contro il Cagliari.

Quello che abbiamo fatto in questi 10 mesi non si può cambiare. Domani inizia un mini campionato di tre partite e abbiamo 3 punti di vantaggio sulla quinta. L'atmosfera dentro a Milanello è sempre stata buona e abbiamo lavorato bene. Quando i risultati non sono positivi è normale che non si possa sorridere, ma sta a noi invertire la tendenza". I tifosi non sono contenti del momento attuale, ma Allegri li ha chiamati a raccolta per domani sera: "Finora c'è solo da ringraziarli perché ci sono sempre stati vicini e hanno riempito lo stadio. Lo faranno anche contro l'Atalanta, in un momento decisivo della stagione. Sarà una partita complicata che arriva dopo una buona settimana di lavoro. Cercheremo di tornare alla vittoria in casa, che manca da tanto tempo. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi per raggiungere l'obiettivo che sarà difficile perché in Italia entrare nelle prime quattro è complicato".