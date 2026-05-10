Davis accusa Dossena: "Sei un razzista codardo, mi hai chiamato scimmia"
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 09 MAG - ""Questo razzista codardo mi ha chiamato scimmia durante la partita. Spero che la Serie A faccia qualcosa a riguardo, ma vedremo". Così l'attaccante di Keinan Davis, in una storia su Instagram, ha accusato il difensore del Cagliari Alberto Dossena, allegando una foto del calciatore rossoblù. (ANSA).
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