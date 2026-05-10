Serie A, il Como tiene vive le speranze Champions: la classifica aggiornata

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Al termine della partita tra Verona e Como ed in attesa dei match del pomeriggio e del posticipo di questa sera tra Milan e Atalanta, questa è la situazione attuale in classifica.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 85

2. Napoli 70

3. Juventus 68

4. Milan 67

5. Como 65

6. Roma 64

7. Atalanta 55

8. Lazio 51

9. Udinese 50

10. Bologna 49

11. Sassuolo 49

12. Torino 44

13. Parma 42

14. Genoa 40

15. Cagliari 37

16. Fiorentina 37

17. Lecce 32

18. Cremonese 28

19. Verona 20

20. Pisa 18