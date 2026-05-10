Serie A, il Como tiene vive le speranze Champions: la classifica aggiornata
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Al termine della partita tra Verona e Como ed in attesa dei match del pomeriggio e del posticipo di questa sera tra Milan e Atalanta, questa è la situazione attuale in classifica.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 85
2. Napoli 70
3. Juventus 68
4. Milan 67
5. Como 65
6. Roma 64
7. Atalanta 55
8. Lazio 51
9. Udinese 50
10. Bologna 49
11. Sassuolo 49
12. Torino 44
13. Parma 42
14. Genoa 40
15. Cagliari 37
16. Fiorentina 37
17. Lecce 32
18. Cremonese 28
19. Verona 20
20. Pisa 18
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