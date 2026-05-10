Protesta dei tifosi anche sui social: commenti pieni di gif di Maldini sotto il post dei rossoneri

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Sul profilo Instagram ufficiale del Milan, come di consueto, è stato pubblicato un video che riporta uno dei gol segnati contro l'avversario di turno, l'Atalanta in questo caso, in un match passato tra le due squadre. Questa volta è toccato al gol di Junior Messias segnato il 26 febbraio 2023, nella partita finita 2-0 per i rossoneri. La curiosità però non riguarda questa clip quanto quello che sta accadendo nei commenti.

GIF DI MALDINI OVUNQUE

Aprendo i commenti del post infatti non si vede altro che una cascata di gif che ritraggono Paolo Maldini. Una protesta che ha preso piede ormai da qualche tempo sui diversi social dei rossoneri e non solo, che rappresenta appieno la volontà dei supporter rossoneri di riportare l'ex capitano in dirigenza.