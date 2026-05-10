Ravezzani durissimo: "Ci sono segnali inequivocabili di un declino sportivo per certi versi umiliante del Milan"

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Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore televisivo è intervenuto così duramente sul proprio account "X". Le sue considerazioni sul Milan e la gestione societaria: "Ho fatto una ricerca veloce e risulta che tutte le squadre del Milan (anche femminile e giovanili) siano in posizione di classifica molto modeste. Forse la migliore è quella di Allegri.

Anche questo è un segnale inequivocabile di un declino sportivo per certi versi umiliante".