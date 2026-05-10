Milan-Atalanta, gli ultimi 10 precedenti a San Siro: sorride la Dea
Questa sera si preannuncia una serata infuocata per i tifosi rossoneri e per il Milan. Alle 20:45 gli uomini di Massimiliano Allegri scenderanno in campo contro i bergamaschi di Palladino per una partita fondamentale per la corsa Champions. Gli ultras di casa non faranno mancare il supporto e l'incitamento alla squadra ma allo stesso tempo mostreranno il loro disappunto contro l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. Questo però non deve distogliere l'attenzione dal campo vista l'importanza della partita e l'avversario che si ha di fronte. Vediamo gli ultimi 10 precedenti a San Siro tra le due squadre.
MILAN-ATALANTA, GLI ULTIMI 10 PRECEDENTI A SAN SIRO
17/12/2016 Milan-Atalanta 0-0
23/12/2017 Milan-Atalanta 0-2
23/09/2018 Milan-Atalanta 2-2
24/07/2020 Milan-Atalanta 1-1
23/01/2021 Milan-Atalanta 0-3
15/05/2022 Milan-Atalanta 2-0
26/02/2023 Milan-Atalanta 2-0
10/01/2024 Milan-Atalanta 1-2
25/02/2024 Milan-Atalanta 1-1
24/04/2025 Milan-Atalanta 0-1
2 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte
9 gol fatti, 12 gol subiti
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