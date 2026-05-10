Oggi il Milan con i nomi delle madri sulle spalle: la lista completa
Oggi il Milan, come capitato anche nelle ultime due stagioni, celebrerà la Festa della Mamma facendo indossare ai propri calciatori la maglia rossonera con i nomi delle rispettive madri. Una vera e propria tradizione che anche questa sera contro l'Atalanta verrà mantenuta sul prato di San Siro. Di seguito la lista di tutti i nomi che oggi compariranno sulle spalle dei calciatori milanisti.
1. Pietro TERRACCIANO "MORGILLO"
2. Pervis ESTUPIÑAN "DORA"
4. Samuele RICCI "LORENZETTI"
5. Koni DE WINTER "TSHIBAMBA"
7. Santiago GIMENEZ "ZOLOTARCHUK"
8. Ruben LOFTUS-CHEEK "CHEEK"
9. Niclas FÜLLKRUG "FÜLLKRUG"
10. Rafael LEÃO "CONCEICAO"
11. Christian PULISIC "HARLOW"
12. Adrien RABIOT "RABIOT"
14. Luka MODRIĆ "MODRIĆ"
16. Mike MAIGNAN "Y. MAIGNAN"
18. Christopher NKUNKU "UGER"
19. Youssouf FOFANA "DJENEBA"
23. Fikayo TOMORI "SODIPO"
24. Zachary ATHEKAME "CHASSOT"
27. David ODOGU "HOLUBEK"
30. Ardon JASHARI "SABEDINI"
31. Strahinja PAVLOVIĆ "PAVLOVIĆ"
33. Davide BARTESAGHI "POZZI"
37. Matteo PITTARELLA "RONCHETTI"
46. Matteo GABBIA "COLOMBO"
56. Alexis SAELEMAEKERS "TRAWEELS"
96. Lorenzo TORRIANI "POZZOLI"
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