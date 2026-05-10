Champions League 2026/2027, aumentano le squadre già qualificate: la lista completa
Con il passare delle giornate, aumentano le squadre che hanno già raggiunto la matematica certezza di giocare il prossimo anno la Champions League. Gli ultimi verdetti sono arrivati ieri sera dalla Turchia, dove il Galatasaray di Victor Osimhen si è laureato campione della Superlig, dalla Francia con il Lens e dalla germania con il Lipsia. Di seguito la lista delle squadre già qualificate alla Champions League 2026/2027
SQUADRE CHE PARTECIPERANNO ALLA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027
Barcellona (Spagna)
Bayern Monaco (Germania)
PSV (Olanda)
Arsenal (Inghilterra)
Real Madrid (Spagna)
Inter (Italia)
Manchester City (Inghilterra)
PSG (Francia)
Borussia Dortmund (Germania)
Villarreal (Spagna)
Porto (Portogallo)
Manchester United (Inghilterra)
Atletico Madrid (Spagna)
Lens (Francia)
Lipsia (Germania)
Galatasaray (Turchia)
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