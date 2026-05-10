Infantino spegne le speranze per l’Italia? “Auguro all’Iran il meglio per il Mondiale”

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Come riporta Sportmediaset, più passa il tempo più le possibilità per gli Azzurri di essere ripescati al Mondiale diminuiscono. Il presidente della Fifa Gianni Infantino infatti, in un post su Instagram pubblicato questa mattina, ha voluto fare il proprio in bocca al lupo all'Iran. "Auguro all'Iran il meglio possibile per la sua quarta partecipazione di fila alla Coppa del Mondo".

In queste ore il presidente della federcalcio iraniana ha posto una serie di condizioni per la partecipazione della squadra al Mondiale, tra cui il rilascio dei visti anche per lo staff, una richiesta di maggiore sicurezza negli aeroporti, hotel e negli spostamenti per le partite e la garanzia di inno e bandiera durante la manifestazione.