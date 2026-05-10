Riecco i cori contro la dirigenza. A San Siro la Sud intona: "Giorgio Furlani devi andartene, vattene”

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Dopo aver espresso tutto il loro dissenso fuori da San Siro, ora la Curva Sud Milano fa partire dei cori contro la dirigenza anche all'interno di San Siro. Nessuno striscione presente, non sono stati autorizzati, ma la voce è forte e chiara: "Giorgio Furlani devi andartene, vattene” e “Furlani vattene via, Furlani vattene via”.

Prima dell'inizio della partita ci sarà nuovamente una coreografia, ovviamente di protesta, con i flash del telefono come successo due settimane fa contro la Juventus.