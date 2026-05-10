MIL-ATA (0-2): raddoppio della Dea con Zappacosta, il Milan non c'è
Il Milan non c'è. Al 29esimo del primo tempo l'Atalanta si porta addirittura avanti di due gol grazie alla rete di Zappacosta. Il 77 nerazzurro fraseggia bene dentro l'area di rigore con Krstovic, che da pivot gli offre una cioccolattino da scartare ed insaccare alle spalle di Mike Maignan. Se il popolo rossonero si aspettava una risposta dalla squadra, questa non è arrivata. Almeno per il momento.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino
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