MIL-ATA (0-3): fuori un infortunato Bartesaghi, dentro Estupinan

MIL-ATA (0-3): fuori un infortunato Bartesaghi, dentro EstupinanMilanNews.it
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Ieri alle 22:25News
di Lorenzo De Angelis

Ultimo cambio per il Milan. Fuori Davide Bartesaghi, infortunatosi calciando il corner, dentro Pervis Estupinan, accolto dal gelo di un San Siro oramai svuotatosi con il passare dei minuti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ATALANTA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino