live mn Hien: "Abbiamo dimostrato che siamo anche noi una buona squadra"

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Isak Hien, difensore dell'Atalanta, è presente in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro il Milan.

Vittoria importante...

"La chiave sono state la voglia e la fame. Abbiamo dimostrato che anche noi siamo una buona squadra e oggi lo abbiamo fatto con voglia, fame e qualità".

Quanto sei soddisfatto della tua prestazione?

"Sono molto soddisfatto. Sono stato fuori un mese e non è facile tornare al meglio. È sempre un po’ difficile a fine stagione, ma abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Volevamo vincere e lo abbiamo fatto con voglia, fame e tanta qualità. Poi nel finale abbiamo subito, ma sapevamo non sarebbe stato facile il finale anche sul 3-0. Sono soddisfatto della mia prestazione, dopo un infortunio di un mese non è facile tornare al mio livello migliore. Ho fatto di tutto per rientrare bene con la squadra e sono contento di aver fatto 90 minuti così bene".

Che bilancio fai della stagione?

"È ovvio che non siamo contenti della stagione che abbiamo fatto, ma era molto importante stasera dimostrare che siamo forti. Non è facile stare al top stagione dopo stagione. Il passo indietro di quest’anno può essere utile per fare due passi avanti in futuro".