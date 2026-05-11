Milan ancora padrone del proprio destino: è una buona notizia?

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Anche dopo la sconfitta per 2-3 a San Siro contro l'Atalanta, il Milan resta ancora padrone del proprio destino. Purtroppo, verrebbe da dire. Oggi la squadra di Allegri aveva l'opportunità, dopo una vittoria nelle ultime cinque e con un solo gol segnato, di entrare in campo davanti ai propri tifosi e con rabbia, volontà e determinazione riprendersi gol e vittoria pesanti ricacciando indietro le critiche di questa ultima settimana (e non solo).

Non è successo nulla di tutto questo ed è esattamente ciò che fa preoccupare in vista delle ultime due giornate di campionato. Al Ferraris contro il Genoa e in casa contro il Cagliari, i rossoneri possono guadagnarsi la Champions League con due vittorie. Visto l'atteggiamento dell'ultimo mese e mezzo, oltre che l'incapacità di produrre gioco: saranno in grado di farlo?