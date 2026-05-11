Allegri a Sky: “Non abbiamo più possibilità di sbagliare. C’è poco da spiegare”

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Nel post parita di Milan-Atalanta Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di Sky Sport la brutta sconfitta di questa sera:

Come si cambia la testa di questa squadra?

“Non abbiamo più possibilità di sbagliare. C’è poco da spiegare”.

Avete incontrato Furlani? Sul ritiro?

“Fino a che non sappiamo quando giochiamo a Genova non posso fare il programma della settimana. Per quanto riguarda Furlani, è venuto negli spogliatoi. Il risultato non è dipeso dalla contestazione: dopo essere partiti bene abbiamo preso un gol dove non siamo stati bravi e reattivi. Dobbiamo stare più attenti”.

Sul momento della squadra

“In questo momento qui tutti gli obiettivi singoli devono essere messi da parte. Prima del Sassuolo avevamo due bonus da giocare, ora non ne abbiamo più. C’è bisogno di ripartire e di preparare la partita di Genova nel migliore dei modi per fare una buona prestazione”.

C’è una cosa che ti preoccupa?

“Innanzitutto abbiamo perso quella solidità difensiva che avevamo. Forse siamo anche troppo frettolosi, facciamo casino in campo, siamo disordinati per la troppa voglia di vincere la partita. Su questo dobbiamo lavorare”.

I subentrati meglio dei titolari

“Col senno di poi è facile. Abbiamo avuto situazioni favorevoli ma dobbiamo ripartire dal positivo degli ultimi 15 minuti. Però bisogna migliorare la fase difensiva che in questo momento è fragile, prendiamo gol troppo facilmente forse perché lavoriamo meno di squadra”.

Questa squadra ha bisogno di un approccio diverso?

“Anche i ragazzi sanno che bisogna vincere le partite perché per la Champions non bastano 67 punti. Per il mio modo di vedere i ragazzi hanno messo tutto l’impegno che avevano in campo. Sapevo che un momento di difficoltà sarebbe arrivato, ma non mi immaginavo che arrivassimo a lottare per la Champions nelle ultime due giornate. Non bisogna pensare al passato, ripartire dagli ultimi 20 minuti di stasera e andare a Genova a fare una grande partita”.