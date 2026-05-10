Milan-Atalanta 2-3, voti e pagelle: semplicemente imbarazzanti. Tutti

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Milan-Atalanta 2-3 è un’umiliazione totale che mette i rossoneri nell’incredibile situazione di doversi giocare la Champions League con l’obbligo tassativo di vincere le prossime due partite. Ma la domanda è: come può vincerle dopo la prestazione senza né arte né parte vista contro l’Atalanta?

Milan-Atalanta 1-3, voti e pagelle:

Maignan 4

Due gol presi nel primo tempo senza poterci fare granché. Papera clamorosa sullo 0-3 di Raspadori. Un errore senza giustificazioni.

De Winter 4

Quando scende Zalewski, ci sono brividi. Nel primo gol è correo insieme a Gabbia e Pavlovic. (dal 59’ Athekame 5: entra quando la barca è affondata).

Gabbia 5

Non fa sentire la sua presenza a Ederson, con il brasiliano che si gira e impallina Maignan per lo 0-1.

Pavlovic 5.5

Anche lui, nel primo tempo, appare in difficoltà e senza energie. Va per le terre sullo 0-2 di Zappacosta. Segna il gol dell'1-3 con un grande colpo di testa. L'unico che va oltre una certa soglia di voto in mezzo allo scempio assoluto.

Saelemaekers 4

Inconcepibile come non prenda mai la decisione giusta. Rispetto al girone d’andata, sembra il cugino che non ha mai giocato a pallone. Clamorosa la chance a fine primo tempo, su assist di Gimenez, che dove non calcia ma cerca un improbabile dribbling.

Loftus-Cheek 4.5

Un armadio di carta pesta. Dovrebbe dominare in mezzo al campo grazie alla sua fisicità, invece si fa spostare da tutti, anche da Raspadori. Esce nell’intervallo. (dal 46’ Nkunku 5: si divora almeno tre occasioni grandi così. Si prende e segna il rigore del 2-3).

Ricci 4.5

Ci prova a dare un po’ di velocità alla trasmissione palla, ma anche lui è avvolto dal clima di dramma sportivo che ormai aleggia sul Milan. Assist per il gol di Pavlovic, ma cambia poco.

Rabiot 4.5

Parte forte, colpisce il palo esterno ma poi si deteriora anche lui nel corso del primo tempo.

Bartesaghi 4.5

Inconcludente in attacco, in difficoltà con Zappacosta nell’uno contro uno. Esce per infortunio. (dall’80’ Estupinan sv).

Gimenez 5

Quasi commovente per come cerchi di farsi vedere dai compagni. La cosa migliore la fa mandando in porta Leao, ma il 10 sciupa tutto. Anche Saelemaekers non premia il suo lavoro. (da 59’ Füllkrug 5: movimenti pachidermici. Segna, ma è in fuorigioco).

Leao 4

Gimenez gli apre la strada verso il gol al minuto 36, ma non riesce a finalizzare. Sarebbe stato un gol importante per riaprire la partita. In precedenza, si era fatto ammonire. Diffidato, salterà il Genoa. Perde il pallone da cui nasce lo 0-3 dell’Atalanta. (dal 59’ Fofana 5: entra)

Allenatore

Allegri 4

Se la barca non è affondata, poco ci manca. Squadra spenta, spompa fisicamente con giocatori che non segnano nemmeno con le mani. Cosa sia successo nell’ultimo mese e mezzo è un qualcosa che, adesso, dovrebbe spiegare chiaramente a tutti. Dovrà inventarsi qualcosa per le prossime due partite, per cercare di arrivare in Champions League. Anche se dirlo, adesso, appare qualcosa di incredibilmente difficile.