Napoli-Milan 1-0, voti e pagelle: Nkunku 5, occasioni fallite. Pavlovic il migliore da 6.5

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Napoli-Milan 1-0, con i rossoneri che perdono al Maradona e scendono al terzo posto in classifica in Serie A. Il gol di Matteo Politano ha consegnato la vittoria alla squadra di Antonio Conte, ma il Milan non ha dato quello che ci si sarebbe aspettati in termini di atteggiamento e di ferocia sulla partita.

Napoli-Milan 1-0, voti e pagelle dei rossoneri

Maignan 6

Fa parata genuina sul tiro dalla lunga distanza di Giovane. Politano calcia forte e preciso sul suo palo in occasione del gol vittoria degli azzurri.

Tomori 6

Si trova a dover dare spesso aiuto a Saelemaekers sulle incursioni di Spinazzola. La sua uscita dal campo arriva quando il danno, ormai, è fatto. (dall’82’ Loftus-Cheek sv)

De Winter 6

La sua partita è di quelle importanti per gran parte della gara. Poi però è protagonista involontario del gol del Napoli perché alza la palla oltre la testa di Bartesaghi e che arriva sul mancino di Politano, che decide la partita.

Pavlovic 6.5

Ad oggi è il miglior difensore della squadra. Per decisioni prese e per giocate fatte. Splendido il recupero lungo nel primo tempo su Giovane, che aveva tagliato la difesa rossonera. Si butta anche in attacco. È ovunque.

Saelemaekers 5

Sessantuno minuti opachi per il belga, che non garantisce l’apporto offensivo che ci si sarebbe aspettati nonostante il piano sia quello di muovere il Napoli da destra verso sinistra. Nel primo riassetto tattico della squadra, è quello che esce insieme a Füllkrug. (dal 62’ Athekame 6: alza decisamente l’apporto alla manovra offensiva sia da quinto sia da quarto. Si sbatte in difesa, crossa e cerca soluzioni).

Fofana 5.5

La sua prestazione è macchiata dalla scelta che fa in occasione del gol del Napoli. Perché al posto di tenere Oliveira, va a dare il raddoppio ad Athekame su Allison e questo apre la linea di corsa al terzino del Napoli. (dall’82’ Leao sv)

Modric 6

Nel primo tempo regala un lampo clamoroso di classe con un slalom gigante che porta al fallo a favore e all’ammonizione di Buongiorno. Il problema è che quando vorrebbe accelerare la manovra, non ha nessuno ai suoi lati che gli dia opzioni importanti da poter attivare.

Rabiot 6

Anguissa gli si attacca addosso per non dargli fiato. Lui riesce a divincolarsi dalla marcatura del centrocampista napoletano, ma non è efficace al livello che ci si aspetterebbe da lui.

Bartesaghi 5.5

Il colpo di testa di De Winter lo mette fuori fase nella marcatura su Politano, ma il problema principale è che giocando contro un altro mancino, non lo attacca quasi mai. Tanto è vero che non arriva un cross in zona calda per Füllkrug da lui che dovrebbe esser quello col piede più educato per questo fondamentale.

Nkunku 5

Allegri gli chiede espressamente di partire largo per aprire il Napoli e sfruttare il lavoro di Füllkrug. Ha sui piedi due palle interessanti che avrebbe dovuto gestire meglio, specie quella del contropiede nel primo tempo dove non dosa bene il passaggio per Saelemaekers. Sembra esser tornato in un torpore tecnico simile a quello di inizio anno. (dal 73’ Pulisic 6: entra e porta un po’ di vivacità la davanti. Ma se la squadra va piano, anche lui non riesce a trovare spazi giusti).

Füllkrug 5.5

La mossa a sorpresa di Allegri spiazza, seppur parzialmente, il Napoli. Perché Buongiorno, almeno all’inizio, mal digerisce i movimenti del tedesco che, di conseguenza, riesce a liberare Nkunku e Bartesaghi sulla corsa. Ma Niclas va spegnendosi lungo l’arco della seconda metà del primo tempo fino al cambio poco dopo l’ora di gioco. (dal 62’ Gimenez 5.5: quando prende il posto di Füllkrug è il momento peggiore per un attaccante, perché il Milan smette di andare in avanti. Si sbatte tanto per la squadra, prova a girare un cross complicato di Athekame e a fare densità nel finale).

Allenatore

Allegri 5

La grande macchia di questa sera non è tanto perdere con il Napoli, ma perdere contro il Napoli senza attaccanti puri e rinunciando ad un atteggiamento più aggressivo. Perché la squadra di Conte è apparsa nettamente più affamata del Milan, che ha giocato compassato, senza un fare che tutti ci saremmo aspettati. Invece i cambi offensivi e di modulo arrivano solo dopo il gol di Politano. E per la prima volta in stagione, il Milan scende al terzo posto.