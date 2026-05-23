Braglia si domanda: "Se viene confermato Allegri, che succede con Ibra e Furlani?"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, l'ex rossonero Simone Braglia ha parlato di Milan, Allegri e tanto altro ancora.

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Simone Braglia ha parlato anche di Milan, soffermandosi in modo particolare sulla possibile rivoluzione societaria e sportiva alla quale andrà incontro il club rossonero.

Milan, tutti in bilico. Rimane Allegri e via tutti?

"Non si capisce la catena di comando e il rispetto dei ruoli. Non si tutela invece il blasone del Milan. Se viene confermato Allegri, che succede con Ibra e Furlani, che sono due che hanno occupato dei ruoli che sono andati al di là delle loro competenze? Se si vogliono intromettere all'interno di alcune scelte, devono avere lo spirito di collaborazione che per ora non c'è".

Milan da considerare ormai in Champions?

"La presenza di Cardinale a Genova ha fatto sì che il Milan giocasse di nuovo col piglio giusto. Io credo che sempre tutto dipenda dalla proprietà e dalla linea che impone ai propri dipendenti. Deve essere chiara la proprietà nel dirimere le diatribe che ci sono e che ci siano linee ben precise, nel rispetto dei ruoli".

Su Allegri cosa dice?

"Io mi domanderei se è l'allenatore giusto per traghettare questo Milan. Con la rosa del Milan, che poteva stare al posto del Napoli, si poteva fare di più".