Fiorentina-Atalanta, pari e fischi al Franchi: finisce 1-1

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Al Franchi Fiorentina e Atalanta vanno in vacanza con un risultato che tutto sommato accontenta entrambe.

Fiorentina e Atalanta chiudono il campionato con un pareggio al Franchi, in un clima di contestazione da parte della Fiesole. L'anticipo del venerdì sera di questa 38esima giornata di Serie A è terminato 1-1, con la Viola avanti nel primo tempo con Piccoli, bravo a colpire da ex dopo il contropiede avviato da Mandragora e rifinito da Brescianini.

Nella ripresa l'Atalanta spinge e trova il pari all'82esimo, grazie all'autogol maldestro di Comuzzo su cross di Musah. Un finale di campionato amaro per la Fiorentina, nonostante la salvezza, considerati i fischi di delusioni del proprio pubblico, che ha applaudito e dedicato cori solo a Vanoli.