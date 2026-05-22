Pellegatti entusiasta: “Modric rimane al Milan: l’anno prossimo da giocatore e quello dopo nello staff. Cose da grande Milan”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato la notizia rilasciata dal Corriere dello Sport riguardo la scelta di Luka Modric. Queste le sue parole.

"La notizia del Corriere dello Sport mi ha emozionato perché l'idea di avere ancora due anni Modric, sperando che il Milan vada in Champions League, sperando che Massimiliano Allegri resti, ma se il Corriere dello dello sport ha saputo questa notizia, pensiamo che Modric possa contare su Massimiliano Allegri. Quindi questa è la seconda bella notizia di questa giornata. Furlani, Giorgio Furlani dovrebbe aver chiuso con il Milan, ma la notizia che mi ha emozionato ancora di più che Modric sarà un giocatore del Milan il prossimo anno e rimarrà nel Milan, nello staff del Milan. Cose da grande Milan".