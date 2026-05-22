Pellegatti racconta: "A gennaio dicono ad Allegri: 'Guarda, non c'è un euro'. Poi trattano Mateta. Il Milan ha perso lì il campionato"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul Milan di Massimiliano Allegri e su ciò che è successo quest'anno.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sul Milan di Massimiliano Allegri e su ciò che è successo quest'anno: “Il Milan era ai primi di gennaio a un punto dall'Inter in piena lotta. Massimiliano Allegri chiedeva un difensore e un attaccante perché sapeva i problemi che aveva l'attacco. Con Nkunku che non è il centravanti, con Leao che era il più bersagliato, Gimenez che doveva rientrare, Pulisic che era il migliore fino a gennaio, la società gli ha detto: ‘Guarda, non c'è un euro’. Poi gli prendono Mateta, però era infortunato. Il Milan ha perso il campionato lì. Non l'avrebbe vinto lo stesso? Può darsi. Però la realtà dice che il Milan era a un punto e poi l'attacco vede un gol solo di Fullkrug, un gol di Nkunku, un gol di Leao, e nel momento decisivo non segnano mai. Anche col Napoli ha fatto una buona partita, poteva finire 0-0, ma il Napoli ha avuto qualche occasione e il Milan non è stato quasi mai pericoloso. Quindi avete visto quali sono i problemi. D'accordo il discorso delle coppe, ma la società non ha aiutato Allegri e questo è il risultato.”

Il Milan oggi va considerato un avversario del Napoli per il prossimo campionato?

“Abbiamo tempo a settembre per parlarne perché non sappiamo che Milan sarà, che Napoli sarà, che Inter sarà, che Juventus sarà, dove saranno, come saranno, quali allenatori avranno. Sinceramente parlare della prossima stagione è un po' azzardato perché ci sono dei buchi e dei vuoti a livello di management, allenatori e giocatori che potrebbero rivoluzionare tutto. L'Inter intelligentemente ritoccherà qualcosa, Marotta è lì, Ausilio è lì. Il fondo non è un problema, il problema sono gli uomini che occupano gli spazi voluti dai fondi.”