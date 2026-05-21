L'ad del Bologna conferma che ci sono attenzioni su Castro e che lui potrebbe voler partire

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Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato a Solomeo per la presentazione dei 100 candidati che si contenderanno il Golden Foot 2026.

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, presente a Solomeo per la presentazione dei 100 candidati che si contenderanno il Golden Foot 2026, ha rilasciato un'intervista esclusiva a Tuttomercatoweb.com: "Una stagione che ci ha visto disputare competizioni nuove come la Supercoppa e l'Europa League. Siamo partiti bene in campionato, poi proprio dopo la Supercoppa ci siamo un po' fermati. Il rammarico principale è non aver difeso la Coppa Italia uscendo ai quarti".

Avete paura che qualcuno vi possa "rubare" Italiano? "Spero che come noi abbiamo stima nei suoi confronti anche lui la abbia nei nostri e che voglia condividere con noi il progetto che ripartirà. La prossima settimana ci vedremo per parlare dei programmi futuri. Comunque sia ci parliamo tutti i giorni a Casteldebole".

Castro e Lucumì potrebbero partire. Qual è la situazione? "Non esiste club nel mondo che possa andare avanti senza cedere i calciatori. Quello che vorremmo provare è trattenere i giovani che possano crescere con noi. Il mercato sarà fatto dalle offerte che arriveranno. Vogliamo mantenere l'ambizione di far bene ma abbiamo un gap finanziario che si creerà per la mancata qualificazione alle coppe europee e la relativa mancanza di ricavi. Dovremo adeguare le nostre strategie finanziarie a questo, ma vogliamo costruire una squadra competitiva per provare a giocarcela con le big".

I rinnovi di Orsolini e De Silvestri a che punto sono? "Il rinnovo di Orsolini sta procedendo. Per quel che riguarda De Silvestri dipende da cosa vorrà fare, per noi è più di un calciatore".

Vi aspettavate una crescita così da parte di Castro? "Sta facendo molto bene. Il mercato si concentra sui giovani e lui sarà oggetto di attenzione da parte di altri club. La nostra intenzione sarebbe quella di tenere i giovani migliori, ma bisogna essere in due a volere la stessa cosa".